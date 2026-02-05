Через негоду на Харківщині авто вилетіло з траси та застрягло: допомагали копи

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що під час патрулювання правоохоронці помітили авто, яке через складні дорожні умови з’їхало з проїжджої частини та застрягло.

Самостійно вибратися водій уже не зміг, тож поліцейські прийшли на допомогу.

“Поліцейські оперативно оцінили ситуацію та спільними зусиллями допомогли витягти автомобіль на безпечну ділянку дороги. Після цього водій зміг безпечно продовжити свій шлях. Поліція завжди поруч, щоб допомогти у складних ситуаціях”, – нагадали копи.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що, за даними Харківського регіонального центру гідрометеорології, у Харкові на дорогах буде ожеледиця. Температура повітря складе 8 – 10° морозу, в області – від 6 до 11° морозу.