Викладачка англійської могла спілкуватися з військовим РФ: що обговорювали
В облпрокуратурі повідомили, що в держзраді підозрюють викладачку англійської мови одного з харківських університетів.
За даними слідства, восени минулого року вона познайомилася через телеграм із російським військовим, який брав участь у бойових діях РФ проти України. У ході спілкування він запропонував жінці збирати та передавати ворогові розвідувальні дані, встановили у прокуратурі.
“Протягом вересня–грудня 2025 року вона збирала інформацію про розміщення українських військових у місті та передавала її «куратору». Ці відомості могли бути використані для точкових ударів по позиціях Сил оборони“, – зазначили у прокуратурі.
Жінка намагалася приховувати співпрацю з ворогом – писала йому англійською та видаляла листування. Проте – марно. Правоохоронці викрили та затримали викладачку.
“Прокурор Харківської обласної прокуратури погодив їй підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави“, – додали в повідомленні.
5 Лютого 2026 в 10:53