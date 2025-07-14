Хвалила за допомогу й освіту РФ в інтерв’ю РосЗМІ: кого підозрюють
У Харківській облпрокуратурі повідомили: ймовірна зрадниця та прихильниця РФ – 34-річна мешканка Куп’янщини.
Фігурантка справи народилася у Вінницькій області, потім – мешкала у Синьківці Куп’янського району. А після початку повномасштабної війни жінка переїхала до Росії.
“За даними слідства, у вересні 2024 року жінка перебувала у пункті для біженців у наметовому містечку в Бєлгороді. Там вона добровільно погодилася на запис відеоінтерв’ю для російського пропагандистського каналу «ГТРК Белгород». Це інтерв’ю було оприлюднене на YouTube”, – зазначили правоохоронці.
В інтерв’ю жінка звинуватила ЗСУ в обстрілах цивільної інфраструктури та стверджувала, що її будинок зруйнували саме українські бійці. А для того, щоб врятувати себе та дитину, підозрюваній довелося виїхати до РФ. Саме шлях до Росії жінка назвала єдиним безпечним маршрутом для евакуації. Тоді як російським військовим жінка неодноразово дякувала за підтримку та допомогу, уточнили в облпрокуратурі.
“Схвально говорила про російську освітню систему: «Когда программу запустили 1 сентября, мы пошли в школу. У нас было все хорошо, нам понравилось программа школьная. Она не тяжелая, она для ребенка, она все это понимает“, – передають у прокуратурі.
Наразі підозрювану готуються оголосити у розшук.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі повідомили: ймовірна зрадниця та прихильниця РФ – 34-річна мешканка Куп’янщини.".