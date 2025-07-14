Особливо цінні землі Харківщини ТОВ використовує для вирощування врожаю

У Харківській облпрокуратурі вимагають повернути особливо цінні землі регіону державі.

Прокурори уточнили: близько 600 га землі використовується приватним підприємством під виглядом спільної діяльності.

“Йдеться про землі сільськогосподарського призначення (рілля), розташовані на території Бірківського старостинського округу Зміївської територіальної громади Чугуївського району. Ці ділянки ще у 1994 році були передані у постійне користування державному підприємству — ДП «Дослідне господарство «Борки» Інституту овочівництва та баштанництва НААН України» — для проведення наукової та виробничої діяльності”, – уточнили у прокуратурі.

А у листопаді 2023 року держпідприємство уклало з ТОВ договір. Так підприємство отримало доступ до обробки, вирощування та збирання врожаю на вищезгаданих землях.

“При цьому всі витрати та прибуток залишалися за ТОВ, що, за висновком прокуратури, завдало значних економічних втрат державі. Прокурори наголошують: така «співпраця» є нічим іншим, як удаваним правочином, що приховує фактичну оренду землі без належної правової процедури та без сплати відповідної орендної плати. Передача земель відбулася без погодження з державними органами — ГУ Держгеокадастру та Фондом державного майна України, до сфери управління якого згодом перейшло державне підприємство”, – зазначили правоохоронці.

Наразі у Господарському суді вже відкрили провадження, триває розгляд справи.