Особо ценные земли Харьковщины предприятие использует для выращивания урожая
В Харьковской облпрокуратуре требуют вернуть особо ценные земли региона государству.
Прокуроры уточнили: около 600 гектаров земли используется частным предприятием под видом совместной деятельности.
«Речь идет о землях сельскохозяйственного назначения (пашня), расположенных на территории Бирковского старостинского округа Змиевской территориальной громады Чугуевского района. Эти участки еще в 1994 году были переданы в постоянное пользование государственному предприятию — ГП «Опытное хозяйство «Борки» Института овощеводства и бахчеводства НААН Украины» — для проведения научной и производственной деятельности», – уточнили в прокуратуре.
А в ноябре 2023 года госпредприятие заключило с ООО договор. Так предприятие получило доступ к обработке, выращиванию и сбору урожая на вышеупомянутых землях.
«При этом все расходы и прибыль оставались за ООО, что, по заключению прокуратуры, нанесло значительные экономические потери государству. Прокуроры отмечают: такое «сотрудничество» является ничем иным, как мнимой сделкой, скрывающей фактическую аренду земли без надлежащей правовой процедуры и без уплаты соответствующей арендной платы. Передача земель состоялась без согласования с государственными органами — ГУ Госгеокадастра и Фондом государственного имущества Украины, к сфере управления которого впоследствии перешло государственное предприятие», – отметили правоохранители.
На данный момент в Хозяйственном суде уже открыли производство, идет рассмотрение дела.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: земли, прокуратура, прокуроры;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 10:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре требуют вернуть особо ценные земли региона государству.".