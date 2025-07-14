Live
  • Пн 14.07.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.84

Особо ценные земли Харьковщины предприятие использует для выращивания урожая

Происшествия 10:15   14.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Особо ценные земли Харьковщины предприятие использует для выращивания урожая

В Харьковской облпрокуратуре требуют вернуть особо ценные земли региона государству.

Прокуроры уточнили: около 600 гектаров земли используется частным предприятием под видом совместной деятельности.

«Речь идет о землях сельскохозяйственного назначения (пашня), расположенных на территории Бирковского старостинского округа Змиевской территориальной громады Чугуевского района. Эти участки еще в 1994 году были переданы в постоянное пользование государственному предприятию — ГП «Опытное хозяйство «Борки» Института овощеводства и бахчеводства НААН Украины» — для проведения научной и производственной деятельности», – уточнили в прокуратуре.

А в ноябре 2023 года госпредприятие заключило с ООО договор. Так предприятие получило доступ к обработке, выращиванию и сбору урожая на вышеупомянутых землях.

«При этом все расходы и прибыль оставались за ООО, что, по заключению прокуратуры, нанесло значительные экономические потери государству. Прокуроры отмечают: такое «сотрудничество» является ничем иным, как мнимой сделкой, скрывающей фактическую аренду земли без надлежащей правовой процедуры и без уплаты соответствующей арендной платы. Передача земель состоялась без согласования с государственными органами — ГУ Госгеокадастра и Фондом государственного имущества Украины, к сфере управления которого впоследствии перешло государственное предприятие», – отметили правоохранители.

На данный момент в Хозяйственном суде уже открыли производство, идет рассмотрение дела.

Читайте также: Четверо полицейских ранены из-за атаки российского FPV-дрона на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 14 июля: утром враг атаковал город
Новости Харькова — главное за 14 июля: утром враг атаковал город
14.07.2025, 09:00
Утренний «прилет» в Харькове — РФ ударила БпЛА
Утренний «прилет» в Харькове — РФ ударила БпЛА
14.07.2025, 06:59
Сегодня 14 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 июля: какой праздник и день в истории
14.07.2025, 06:00
Мост между Салтовкой и центром, новые велодороги: что хотят создать в Харькове
Мост между Салтовкой и центром, новые велодороги: что хотят создать в Харькове
12.07.2025, 21:42
РФ продвинулась в Волчанске и стремится приблизиться к Купянску – Машовец
РФ продвинулась в Волчанске и стремится приблизиться к Купянску – Машовец
14.07.2025, 09:40
Особо ценные земли Харьковщины предприятие использует для выращивания урожая
Особо ценные земли Харьковщины предприятие использует для выращивания урожая
14.07.2025, 10:15

Новости по теме:

15:24
Исторические земли на Харьковщине отдали фермерам – прокуратура пошла в суд
15:11
Госпродпотребслужба обратилась к аграриям Харьковщины: кто активизировался
14:45
Экс-главе Госгеокадастра на Харьковщине «светит» тюрьма: подробности
09:55
Отдали часть заказника под сельское хозяйство: земли уже вернули государству
16:19
Земли заказника на Харьковщине отдали в частные руки: подозревают чиновника

Вы читали новость: «Особо ценные земли Харьковщины предприятие использует для выращивания урожая»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 10:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре требуют вернуть особо ценные земли региона государству.".