Особо ценные земли Харьковщины предприятие использует для выращивания урожая

В Харьковской облпрокуратуре требуют вернуть особо ценные земли региона государству.

Прокуроры уточнили: около 600 гектаров земли используется частным предприятием под видом совместной деятельности.

«Речь идет о землях сельскохозяйственного назначения (пашня), расположенных на территории Бирковского старостинского округа Змиевской территориальной громады Чугуевского района. Эти участки еще в 1994 году были переданы в постоянное пользование государственному предприятию — ГП «Опытное хозяйство «Борки» Института овощеводства и бахчеводства НААН Украины» — для проведения научной и производственной деятельности», – уточнили в прокуратуре.

А в ноябре 2023 года госпредприятие заключило с ООО договор. Так предприятие получило доступ к обработке, выращиванию и сбору урожая на вышеупомянутых землях.

«При этом все расходы и прибыль оставались за ООО, что, по заключению прокуратуры, нанесло значительные экономические потери государству. Прокуроры отмечают: такое «сотрудничество» является ничем иным, как мнимой сделкой, скрывающей фактическую аренду земли без надлежащей правовой процедуры и без уплаты соответствующей арендной платы. Передача земель состоялась без согласования с государственными органами — ГУ Госгеокадастра и Фондом государственного имущества Украины, к сфере управления которого впоследствии перешло государственное предприятие», – отметили правоохранители.

На данный момент в Хозяйственном суде уже открыли производство, идет рассмотрение дела.