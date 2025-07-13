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Четверо полицейских ранены из-за атаки российского FPV-дрона на Харьковщине

Происшествия 20:47   13.07.2025
Оксана Якушко
Четверо полицейских ранены из-за атаки российского FPV-дрона на Харьковщине

Полицейские получили ранения из-за атаки FPV-дрона вечером на Купянщине у переправы, сообщает Нацполиция.

Российский FPV-дрон попал служебный автомобиль Нацполиции возле одной из переправ. В результате взрыва ранения получили участковый офицер полиции, патрульный полицейский Купянского РИН и двое полицейских-спецназначенцев. Их госпитализировали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 20:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские получили ранения из-за атаки FPV-дрона вечером на Купянщине у переправы, сообщает Нацполиция.".