Четверо полицейских ранены из-за атаки российского FPV-дрона на Харьковщине
Полицейские получили ранения из-за атаки FPV-дрона вечером на Купянщине у переправы, сообщает Нацполиция.
Российский FPV-дрон попал служебный автомобиль Нацполиции возле одной из переправ. В результате взрыва ранения получили участковый офицер полиции, патрульный полицейский Купянского РИН и двое полицейских-спецназначенцев. Их госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, атака, Нацполиция;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 20:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские получили ранения из-за атаки FPV-дрона вечером на Купянщине у переправы, сообщает Нацполиция.".