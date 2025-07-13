Четверо полицейских ранены из-за атаки российского FPV-дрона на Харьковщине

Полицейские получили ранения из-за атаки FPV-дрона вечером на Купянщине у переправы, сообщает Нацполиция.

Российский FPV-дрон попал служебный автомобиль Нацполиции возле одной из переправ. В результате взрыва ранения получили участковый офицер полиции, патрульный полицейский Купянского РИН и двое полицейских-спецназначенцев. Их госпитализировали.