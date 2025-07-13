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Четверо поліціянтів поранені через атаку російського FPV-дрона на Харківщині

Події 20:47   13.07.2025
Оксана Якушко
Четверо поліціянтів поранені через атаку російського FPV-дрона на Харківщині

Поліціянти зазнали поранень через атаку FPV-дрона ввечері на Куп’янщині біля переправи, повідомляє Нацполіція.

Російський FPV-дрон поцілив службову автівку Нацполіції біля однієї з переправ. Внаслідок вибуху поранення отримали дільничний офіцер поліції, патрульний поліціянт Куп’янського РВП та двоє поліціянтів-спецпризначенців. Їх ушпиталили.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 20:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти зазнали поранень через атаку FPV-дрона ввечері на Куп’янщині біля переправи, повідомляє Нацполіція.".