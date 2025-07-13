Четверо поліціянтів поранені через атаку російського FPV-дрона на Харківщині
Поліціянти зазнали поранень через атаку FPV-дрона ввечері на Куп’янщині біля переправи, повідомляє Нацполіція.
Російський FPV-дрон поцілив службову автівку Нацполіції біля однієї з переправ. Внаслідок вибуху поранення отримали дільничний офіцер поліції, патрульний поліціянт Куп’янського РВП та двоє поліціянтів-спецпризначенців. Їх ушпиталили.
Також читайте: Кафе палає в одном з районів Харкова (оновлено)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, атака, Нацполиция;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Четверо поліціянтів поранені через атаку російського FPV-дрона на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 20:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти зазнали поранень через атаку FPV-дрона ввечері на Куп’янщині біля переправи, повідомляє Нацполіція.".