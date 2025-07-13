Четверо поліціянтів поранені через атаку російського FPV-дрона на Харківщині

Поліціянти зазнали поранень через атаку FPV-дрона ввечері на Куп’янщині біля переправи, повідомляє Нацполіція.

Російський FPV-дрон поцілив службову автівку Нацполіції біля однієї з переправ. Внаслідок вибуху поранення отримали дільничний офіцер поліції, патрульний поліціянт Куп’янського РВП та двоє поліціянтів-спецпризначенців. Їх ушпиталили.