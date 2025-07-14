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Хвалила за помощь и образование РФ в интервью РосСМИ: кого подозревают

Происшествия 11:35   14.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Хвалила за помощь и образование РФ в интервью РосСМИ: кого подозревают

В Харьковской облпрокуратуре сообщили: вероятная предательница и поклонница РФ – 34-летняя жительница Купянщины.

Фигурантка дела родилась в Винницкой области, потом – проживала в Синьковке Купянского района. А после начала полномасштабной войны женщина переехала в Россию.

«По данным следствия, в сентябре 2024 года женщина находилась в пункте для беженцев в палаточном городке в Белгороде. Там она согласилась на запись видеоинтервью для российского пропагандистского канала «ГТРК Белгород». Это интервью было опубликовано на YouTube», – отметили правоохранители.

В интервью женщина обвинила ВСУ в обстрелах гражданской инфраструктуры и утверждала, что ее дом разрушили именно украинские бойцы. А для того, чтобы спасти себя и ребенка, подозреваемой пришлось выехать в РФ. Именно путь в Россию женщина назвала единственно безопасным маршрутом для эвакуации. Тогда как российских военных женщина неоднократно благодарила за поддержку и помощь, уточнили в облпрокуратуре.

«Одобрительно говорила о российской образовательной системе: «Когда программа была запущена 1 сентября, мы пошли в школу. У нас было всё хорошо, нам понравилось программа школьная. Она не тяжелая, она для ребенка, она это все понимает», – передают в прокуратуре.

На данный момент подозреваемую готовятся объявить в розыск.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 11:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре сообщили: вероятная предательница и поклонница РФ – 34-летняя жительница Купянщины.".