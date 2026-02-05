Втрачають тисячі людей за місяць: Трегубов про “успіхи” росіян на Харківщині

Спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері нацмарафону розповів про ситуацію на прикордонні у Харківській області.

За його словами, росіяни постійно намагаються тиснути на СОУ, виявляючи слабкі місця в обороні. Проте таке – зовсім не нова тактика. Її ворог дотримується вже давно, намагаючись виконати поставлене завдання – створити зону контролю вглиб українських територій.

“Є окремі вузькі напрямки, де їм вдалося на вузьку лінію зайти на українські території. Це – Великобурлуцький напрямок, це – Купʼянський напрямок. На інших, де вони намагалися заглибитися, – це кілометр”, – констатував Трегубов.

Наприклад, пояснив він, саме на кілометр за весь цей час вдалося просунутися окупантам у сусідній, Сумській області.

“Якщо брати Харківщину, то це напрямок до Липців, хоча до самих Липців ще дуже далеко, це Вовчанський напрямок. Оце всі прикордонні напрямки, де росіянам вдалося хоч десь пройти. Але це за два роки, втрачаючи по тисячі і десятки тисяч людей на місяць тільки на одному напрямку“, – зазначив спікер.

Підбиваючи підсумки, він констатував, що найскладнішим напрямком у регіоні досі залишається Вовчанський.