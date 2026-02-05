Live

Теряют тысячи людей за месяц: Трегубов об «успехах» россиян на Харьковщине

Оригинально 10:05   05.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на пограничье в Харьковской области.

По его словам, россияне постоянно пытаются давить на СОУ, прощупывая слабые места в обороне. Однако подобное – вовсе не новая тактика. Ее враг придерживается уже давно, пытаясь выполнить поставленную задачу – создать зону контролю вглубь украинских территорий.

«Есть отдельные узкие направления, где им удалось зайти на узкую линию на украинские территории. Это – Великобурлукское направление, это – Купянское направление. На других, где они пытались углубиться, – это километр», – констатировал Трегубов.

К примеру, объяснил он, именно на километр за все это время удалось продвинуться оккупантам в соседней, Сумской области.

«Если брать Харьковщину, то это направление в Липцы, хотя до самих Липцев еще очень далеко, это Волчанское направление. Это все пограничные направления, где россиянам удалось хоть где-то пройти. Но это за два года, теряя по тысяче и десяткам тысяч человек в месяц только на одном направлении», – отметил спикер.

Подводя итоги, он констатировал, что самым сложным направлением в регионе до сих пор остается Волчанское.

Читайте также: О ситуации на фронте рассказали в Генштабе – данные на 08:00

