О ситуации на фронте рассказали в Генштабе – данные на 08:00

Фронт 08:11   05.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром 5 февраля в Генштабе ВСУ написали, что в течение суток в регионе было девять боев. 

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали четыре боестолкновения около Прилипки, Волчанска, Графского и Волчанских Хуторов.

А на Купянском – россияне атаковали пять раз в районе Купянска и Кондрашовки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 133 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара, применил три ракеты, 96 авиационных ударов, сбросив 246 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для ударов 7880 дронов-камикадзе и произвел 3971 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
