Про ситуацію на фронті розповіли у Генштабі – дані на 08:00
Вранці 5 лютого в Генштабі ЗСУ написали, що протягом доби в регіоні було дев’ять боїв.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували чотири бойові зіткнення біля Приліпки, Вовчанська, Графського та Вовчанських Хуторів.
А на Куп’янському – росіяни атакували п’ять разів у районі Куп’янська та Кіндрашівки.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 133 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосував три ракети, 96 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ударів 7880 дронів-камікадзе та здійснив 3971 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у Генштабі.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:
