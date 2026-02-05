У Харкові були проблеми з метро після обстрілу, як працює зараз

У КП “Харківський метрополітен” написали, що проблеми з рухом поїздів підземки почалися через нестабільну ситуацію в енергосистемі.

Доповнено о 15:49. Рух поїздів усіма лініями метрополітену виконується за графіком будніх днів. Інтервали руху поїздів складають 10 хв, пише КП “Харківський метрополітен”.

Доповнено о 07:46. Через проблеми з електроенергією всі лінії метро працюють за графіком вихідного дня. Інтервали між поїздами – 20 хвилин.

Доповнено о 07:29. На підприємстві поінформували, що рух на Холодногірсько-заводською лінією вже відновили, однак – зі збільшеними інтервалами.

“Рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями здійснюється з інтервалами 10 хвилин. Також звертаємо вашу увагу, що рух поїздів тимчасово здійснюється поза графіком руху будніх днів”, – додали в повідомленні.

07:18. Рух поїздів на Холодногірсько-заводській лінії тимчасово зупинений. На Салтівській та Олексіївській – тимчасово здійснюється зі збільшеними інтервалами, зазначили на підприємстві.

Нагадаємо, у Харкові близько 06:50 ранку 5 лютого пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА на місто. Пізніше мер Ігор Терехов підтвердив «приліт» по Слобідському району.