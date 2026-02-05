Новини Харкова – головне 5 лютого: перебої зі світлом, метро зупинялося

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

22:12

Головні події доби у відеодайджесті

<br />

16:42

Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Куп’янська, бій наразі триває.

15:08

Сьогодні міністр енергетики України Денис Шмигаль відвідав у Харкові енергетичні обʼєкти, що були пошкоджені внаслідок російських атак

Він зазначив, що без централізованого теплопостачання залишилися близько 100 тисяч сімей.

«Оглянув хід ремонтних робіт. Енергетики працюють цілодобово, щоб відновити світло й тепло, однак пошкодження суттєві. Дякую ремонтним бригадам за надважку роботу», – розповів Шмигаль.

Він також каже: ознайомився з інженерним захистом на обʼєкті, що був пошкоджений після обстрілу.

«Завдяки захисту основне обладнання вдається зберегти. Обговорили нагальні потреби харківських енергетиків. Дав завдання передати необхідне обладнання з хабу Міненерго для оперативного відновлення. Готуємо відповідні запити до партнерів», – зазначив міністр енергетики.

14:16

Роками ґвалтував у Харкові рідного сина та падчерку: апеляція не виправдала чоловіка

За даними Харківської обласної прокуратури, дівчинка стала жертвою у 2017 році, коли їй було 13 років, хлопець — у 9 років.

«Це тривало систематично, близько 3 років, коли матері не було вдома. Обом дітям ґвалтівник постійно погрожував фізичним насильством, аби змусити їх мовчати. Лише у 2021 році дівчинка змогла розповісти все матері. Жінка оперативно звернулась до поліції», – зазначили правоохоронці.

У суді фігурант вину не визнав та стверджував, що його нібито обмовила дружина та налаштувала проти нього дітей.

Суд визнав його винним у зґвалтуванні та призначив 13 років тюрми. Однак адвокат чоловіка подав апеляцію з вимогою скасувати вирок та винести виправдувальне рішення.

«Полтавський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та відмовив захиснику у задоволенні апеляційної скарги», – зазначили у прокуратурі.

13:15

У муках померла дитина з аутизмом: матері у Харкові вручили підозру

У Харківській обласній прокуратурі кажуть: через аутизм та розумову відсталість 11-річний Олег повністю залежав від догляду матері.

«Медичні заклади неодноразово надавали жінці рекомендації щодо лікування сина, з якими вона була ознайомлена під підпис. Незважаючи на це, вона систематично не забезпечувала його догляд», – з’ясували правоохоронці.

Влітку 2025 року, за обставин, які наразі встановлює слідство, хлопчик отримав тяжку черепно-мозкову травму. Впродовж місяця його стан різко погіршувався.

«У дитини спостерігалися блювота, втрата апетиту, значне схуднення, виділення рідини з вуха. Попри це, матір не звернулася за медичною допомогою, хоча бачила, як страждає її рідний син», – зазначили у прокуратурі.

8 липня дитина померла. 36-річній жінці вручили підозру. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до п’яти років.

12:57

Зупинялися електротранспорт і метро: що зараз зі світлом у Харкові – Терехов

Вранці 5 лютого ворог атакував енергетичну інфраструктуру, яка заживлює Харків, повідомив мер Ігор Терехов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Була зупинка метрополітену. Крім цього, зупинився практично весь наземний електротранспорт. Важкі руйнації. Ви бачите, що перебуває з енергетикою, енергопостачанням», – сказав міський голова.

Він запевнив: наразі працюють енергетичні служби, щоб зробити все можливе, аби відновити електропостачання.

Кількість відключений абонентів у Харкові Терехов не назвав, адже наразі оцінюють руйнації. І додав, що у місті діють аварійні відключення.

Постраждалих внаслідок атаки, за даними мера, немає.

«Бо лунала повітряна тривога, і після цього були удари», – зазначив Терехов.

12:00

У Харкові та області ввели графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі

Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень, уточнили в АТ «Харківвобленерго».

«Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!», – звернулись енергетики.

09:11

ДСНС: понад два десятки пожеж було в регіоні за добу

Протягом доби на Харківщині було 22 пожежі, дві з них – виникли через обстріли РФ, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Вранці ворог атакував ударним безпілотником в селі Манченки Харківського району. БпЛА влучив у приватний житловий будинок, спричинивши пожежу площею 20 м кв. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих”, – зазначили у ДСНС.

Вночі російський БпЛА вдарив по дачі в селі Смородське Харківського району – там розпочалася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

“Внаслідок побутової пожежі одна людина постраждала. Загоряння сталось у житловому будинку у м. Південне Харківського району на площі 60 м кв. На пожежі постраждала 70-річна жінка. Попередня причина виникнення загоряння — потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал”, – додали пожежники.

08:18

Про ситуацію на фронті розповіли у Генштабі – дані на 08:00

Вранці 5 лютого в Генштабі ЗСУ написали, що протягом доби в регіоні було дев’ять боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували чотири бойові зіткнення біля Приліпки, Вовчанська, Графського та Вовчанських Хуторів.

А на Куп’янському – росіяни атакували п’ять разів у районі Куп’янська та Кіндрашівки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 133 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосував три ракети, 96 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ударів 7880 дронів-камікадзе та здійснив 3971 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у Генштабі.

07:15

У Харкові вранці пролунала серія вибухів, є перебої зі світлом, частково стоїть метро

Ранок 5 лютого в Харкові розпочався зі серії вибухів. Вони гриміли, починаючи орієнтовно з 6:50. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух БпЛА в бік міста. Моніторингові канали доповнили інформацію повідомленням про кілька швидкісних цілей. Харківський міський голова Ігор Терехов підтвердив “приліт” у Слобідському районі.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: інформації про постраждалих на 07:02 не було.

Після серії вибухів у місті почалися перебої з електрикою. Зупинилися потяги на найдовшій гілці метро – Холодногірсько-Заводський. На двох інших рух є, але інтервали в ньому збільшили, повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

Інформація оновлюється тут.