Live

Ворог атакував біля Вовчанська і Куп’янська: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:39   05.02.2026
Вікторія Яковенко
Ворог атакував біля Вовчанська і Куп’янська: дані Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Куп’янська, бій наразі триває.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 56 боїв, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, за словами спікера Угрупування об’єднаних сил Віктора Трегубова, на Харківщині росіяни постійно намагаються тиснути на СОУ, виявляючи слабкі місця в обороні. Проте таке – зовсім не нова тактика. Її ворог дотримується вже давно, намагаючись виконати поставлене завдання – створити зону контролю вглиб українських територій. Він констатував, що найскладнішим напрямком у регіоні досі залишається Вовчанський.

Читайте також: У ворога – мінус РСЗВ «Торнадо-С» і не тільки: Генштаб про успіхи СОУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
05.02.2026, 23:00
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
05.02.2026, 20:23
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
05.02.2026, 19:15
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
05.02.2026, 20:06
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
05.02.2026, 20:20
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
05.02.2026, 21:07

Новини за темою:

05.02.2026
У ворога – мінус РСЗВ «Торнадо-С» і не тільки: Генштаб про успіхи СОУ
03.02.2026
СОУ відновили положення в Куп’янську – DeepState (мапа)
31.01.2026
Військовий ЗСУ без бронежилета в Куп’янську-Вузловому – DeepState про ситуацію
31.01.2026
Сім боїв тривають на Харківщині – Генштаб ЗСУ
31.01.2026
Бої на півночі Харківщини: ворог штурмував 25 разів на добу – Генштаб


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ворог атакував біля Вовчанська і Куп’янська: дані Генштабу ЗСУ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 16:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".