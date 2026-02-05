Ворог атакував біля Вовчанська і Куп’янська: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Куп’янська, бій наразі триває.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 56 боїв, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, за словами спікера Угрупування об’єднаних сил Віктора Трегубова, на Харківщині росіяни постійно намагаються тиснути на СОУ, виявляючи слабкі місця в обороні. Проте таке – зовсім не нова тактика. Її ворог дотримується вже давно, намагаючись виконати поставлене завдання – створити зону контролю вглиб українських територій. Він констатував, що найскладнішим напрямком у регіоні досі залишається Вовчанський.