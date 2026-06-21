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Новини Харкова — головне 21 червня: удар по місту, обстріли регіону

Події 19:47   21.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 21 червня: удар по місту, обстріли регіону

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

19:47

Де СОУ відбивають штурм ворога

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази намагалися прорвати оборону у напрямку Ізбицького та в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. Один бій продовжується. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили один штурм ворога. Росіяни намагалися прорватися у напрямку Курилівки.

“З початку доби агресор 66 разів атакував позиції сил оборони. Триває артилерійські обстріли прикордонних районів”, – додали в Генштабі.

13:40

У прокуратурі розповіли подробиці “прильотів” на Харківщині

За даними правоохоронців, близько 06:00 БпЛА типу “Молния” влучив між 11 та 12 поверхами багатоповерхівки в Київському районі. В результаті “прильоту” пошкоджено скління вікон. Напередодні близько 21:00 у селі Млинки на Куп’янщині безпілотник невстановленого типу влучив в авто. В результаті постраждали 38-річний чоловік, 17-річна дівчина та двоє хлопчиків 2 та 6 років.

“20 червня орієнтовно о 21:45 ворожий БпЛА, попередньо типу «Герань-2», влучив у господарчу споруду в селі Пересічне Харківського району. Внаслідок удару сталася пожежа. За медичною допомогою звернулась 52-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес”, – уточнили правоохоронці.

Також у прокуратурі нагадали: росіяни атакували поштовий термінал у передмісті. Окрім приміщення, пошкоджено авто. Попередньо, ворог випустив БпЛА типу “Герань-2”.

08:58

Внаслідок обстрілів Харкова, а також 19 населених пунктів області постраждали 13 людей, в тому числі четверо дітей

“У с. Млинки Шевченківської громади постраждали 5 людей, зокрема 4 дітей; у м. Богодухів зазнали гострої реакції на стрес жінки 32 і 61 років та 66-річний чоловік; на дорозі біля с. Сковородинівка Золочівської громади загинула 54-річна жінка, постраждав 54-річний чоловік; на трасі біля с. Губарівка Богодухівської громади постраждав 40-річний чоловік; у с. Пересічне Солоницівської громади зазнала гострої реакції на стрес 60-річна жінка; у с. Березівка Шевченківської громади постраждав 56-річний чоловік, у с. Гаврилівка Барвінківської громади постраждав 44-річний чоловік”, – уточнив начальник ХОВа Олег Синєгубов.

07:20

Сьогодні вранці росіяни атакували багатоповерхівку в Харкові

Як виявилося, росіяни випустили БпЛА типу “Молния” по Київському району. Удар прийшовся по багатоповерховому будинку, повідомив мер Ігор Терехов.

“Влучання між двома верхніми поверхами будинку. Вибиті вікна”, – написав міський голова.

Інформації щодо постраждалих немає.

Зазначимо, ніч у Харкові та області була неспокійна – тривогу оголошували шість разів. Після опівночі “почервоніла” вся Україна – злетів МіГ-31К, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Після третьої ночі на Харківщину полетіли КАБи, а під ранок – регіон почали атакувати безпілотники. Протягом наступних кількох годин росіяни атакували авіабомбами та безпілотниками. Станом на 07:10 у Харкові та області – без загроз.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2026 в 19:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".