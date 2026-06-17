Новини Харкова – головне 17 червня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:15

Де на Харківщині атакували росіяни: дані Генштабу на 08:00

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися шість разів біля Охрімівки, Гранова, Ізбицького та Зибиного. На Куп’янському – ЗСУ відбили чотири штурми ворога в районі Подолів та Борівської Андріївки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 94 авіаційних ударів, скинувши 287 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 9872 дрони-камікадзе та здійснив 2800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ“, – уточнюють у Генштабі.

07:30

БпЛА та КАБи летіли вночі на Харківщину

У Харкові та області тривогу дали о 23:22 через загрозу застосування БпЛА. Небезпека зберігалася до 01:29, після чого дали відбій. Ще одна тривога пролунала вже під ранок – о 04:18. Спочатку, попередили у Повітряних силах ЗСУ, на Сумщині зафіксували російські безпілотники. Незабаром захисники неба додали: на Харківщину летять КАБи.

Потім на Старий Салтів знову полетіли безпілотники. О 05:38 оголосили відбій тривоги. Інформації про “прильоти” та руйнування не було. Станом на 07:30 у Харкові та області – без загроз.