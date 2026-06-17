Новости Харькова – главное 17 июня: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:15
Где на Харьковщине атаковали россияне: данные Генштаба на 08:00
На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться шесть раз около Охримовки, Гранова, Избицкого и Зыбино. На Купянском – ВСУ отбили четыре штурма врага в районе Подолов и Боровской Андреевки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 237 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес 94 авиационных удара, сбросив 287 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 9872 дрона-камикадзе и осуществил 2800 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – уточнили в ГШ.
07:30
БпЛА и КАБы летели ночью на Харьковщину
В Харькове и области тревогу дали в 23:22 – из-за угрозы применения БпЛА. Опасность сохранялась до 01:29, после чего дали отбой. Еще одна тревога прозвучала уже под утро – в 04:18. Вначале, предупредили в Воздушных силах ВСУ, в Сумской области зафиксировали российские беспилотники. Вскоре защитники неба добавили: на Харьковщину летят КАБы.
Потом на Старый Салтов опять полетели беспилотники. В 05:38 объявили отбой тревоги. Информации о «прилетах» и разрушениях не было. По состоянию на 07:30 в Харькове и области – без угроз.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 08:15;