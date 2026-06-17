Пять раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: данные Генштаба на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты трижды пытались прорвать оборону в районе Волчанска и в сторону Покаляного.

На Купянском направлении украинские защитники пресекли две попытки противника продвинуться вперед в сторону Куриловки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 55 атак, отметили в Генштабе.

Напомним, оккупанты перерезали железную дорогу в районе автотрассы Р-79 между Платоновкой и Богуславкой на Харьковщине, сообщил военный обозреватель, координатор мониторинговой группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.