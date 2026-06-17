Пять раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты трижды пытались прорвать оборону в районе Волчанска и в сторону Покаляного.
На Купянском направлении украинские защитники пресекли две попытки противника продвинуться вперед в сторону Куриловки.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 55 атак, отметили в Генштабе.
Напомним, оккупанты перерезали железную дорогу в районе автотрассы Р-79 между Платоновкой и Богуславкой на Харьковщине, сообщил военный обозреватель, координатор мониторинговой группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 16:48;