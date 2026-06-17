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П’ять разів атакував ворог на Харківщині з початку доби: дані ГШ на 16:00

Фронт 16:48   17.06.2026
Вікторія Яковенко
П’ять разів атакував ворог на Харківщині з початку доби: дані ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті на Харківщині повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти тричі намагалися прорвати оборону в районі Вовчанська та у бік Покаляного.

На Куп’янському напрямку українські захисники зупинили дві спроби супротивника просунутися вперед у бік Курилівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 55 атак, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, окупанти перерізали залізницю в районі автотраси Р-79 між Платонівкою та Богуславкою на Харківщині, повідомив військовий оглядач, координатор моніторингової групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 16:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті на Харківщині повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".