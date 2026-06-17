П’ять разів атакував ворог на Харківщині з початку доби: дані ГШ на 16:00

Про ситуацію на фронті на Харківщині повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти тричі намагалися прорвати оборону в районі Вовчанська та у бік Покаляного.

На Куп’янському напрямку українські захисники зупинили дві спроби супротивника просунутися вперед у бік Курилівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 55 атак, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, окупанти перерізали залізницю в районі автотраси Р-79 між Платонівкою та Богуславкою на Харківщині, повідомив військовий оглядач, координатор моніторингової групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець.