Роботи з вуличного освітлення тривають у Харкові: ремонтують опори і лампи

У Харкові активно змінюють лампи та опори, які постраждали не лише від зносу, а й від ударів росіян.

Близько 60 аварійних ситуацій на мережах зовнішнього освітлення усунули за тиждень фахівці КП «Міськсвітло», повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

Також фахівці замінили п’ять опор, понад 50 світильників і близько 90 ламп. Ще понад 140 світильників комунальники відремонтували.

Загалом за тиждень фахівці підприємства відновили роботу 2 км мереж.

Нагадаємо, як писала раніше МГ «Об’єктив», спеціалісти КП «Доррембуд» продовжують ремонтувати вулично-дорожню мережу у Харкові.