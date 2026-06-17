Роботи з вуличного освітлення тривають у Харкові: ремонтують опори і лампи
Фото: ХМР
У Харкові активно змінюють лампи та опори, які постраждали не лише від зносу, а й від ударів росіян.
Близько 60 аварійних ситуацій на мережах зовнішнього освітлення усунули за тиждень фахівці КП «Міськсвітло», повідомляє пресслужба Харківської міської ради.
Також фахівці замінили п’ять опор, понад 50 світильників і близько 90 ламп. Ще понад 140 світильників комунальники відремонтували.
Загалом за тиждень фахівці підприємства відновили роботу 2 км мереж.
Нагадаємо, як писала раніше МГ «Об’єктив», спеціалісти КП «Доррембуд» продовжують ремонтувати вулично-дорожню мережу у Харкові.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 17:52;