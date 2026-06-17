Live

Роботи з вуличного освітлення тривають у Харкові: ремонтують опори і лампи

Суспільство 17:52   17.06.2026
Оксана Якушко
Роботи з вуличного освітлення тривають у Харкові: ремонтують опори і лампи Фото: ХМР

У Харкові активно змінюють лампи та опори, які постраждали не лише від зносу, а й від ударів росіян. 

Близько 60 аварійних ситуацій на мережах зовнішнього освітлення усунули за тиждень фахівці КП «Міськсвітло», повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

Також фахівці замінили п’ять опор, понад 50 світильників і близько 90 ламп. Ще понад 140 світильників комунальники відремонтували.

Загалом за тиждень фахівці підприємства відновили роботу 2 км мереж.

Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР

Нагадаємо, як писала раніше МГ «Об’єктив», спеціалісти КП «Доррембуд» продовжують ремонтувати вулично-дорожню мережу у Харкові.

Читайте також: Росіяни перерізали залізницю, якою везли провіант та зброю для ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новини Харкова – головне за 17 червня: обстріл Дергачів, загинув штурман
Новини Харкова – головне за 17 червня: обстріл Дергачів, загинув штурман
17.06.2026, 18:40
Роботи з вуличного освітлення тривають у Харкові: ремонтують опори і лампи
Роботи з вуличного освітлення тривають у Харкові: ремонтують опори і лампи
17.06.2026, 17:52
Харків – у жалобі: місто прощалося із рятувальниками, яких вбила РФ (фото)
Харків – у жалобі: місто прощалося із рятувальниками, яких вбила РФ (фото)
17.06.2026, 18:30
ДТП зі «швидкою» сталася у Харкові вранці: дві людини постраждали (фото)
ДТП зі «швидкою» сталася у Харкові вранці: дві людини постраждали (фото)
17.06.2026, 16:18
Скiльки декларацiй з криптовалютою зареєстрували на Харківщині – аналітика
Скiльки декларацiй з криптовалютою зареєстрували на Харківщині – аналітика
17.06.2026, 15:25
Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: загинув штурман з Харківщини
Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: загинув штурман з Харківщини
17.06.2026, 12:39

Новини за темою:

05.12.2023
Ще по п’ять LED-ламп можуть отримати безплатно жителі Харківщини: хто саме
11.08.2023
На Харківщині роздадуть ще 340 тисяч нових LED-ламп: хто може отримати
22.03.2023
Понад 850 тисяч ламп обміняли на Харківщині: кількість відділень скоротили
13.02.2023
Більше 170 тисяч ламп вже обміняли в Харківській області
04.02.2023
Українцям роздали перший мільйон LED-ламп: харків’яни одні з найактивніших


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Роботи з вуличного освітлення тривають у Харкові: ремонтують опори і лампи», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 17:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові активно змінюють лампи та опори, які постраждали не лише від зносу, а й від ударів росіян. ".