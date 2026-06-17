Работы по уличному освещению идут в Харькове: ремонтируют опоры и лампы
Фото: ХГС
В Харькове активно меняют лампы и опоры, пострадавшие не только от износа, но и от ударов россиян.
Около 60 аварийных ситуаций на сетях наружного освещения устранили за неделю специалисты КП «Горсвет», сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
Также специалисты заменили пять опор, более 50 светильников и около 90 ламп. Еще более 140 светильников коммунальщики отремонтировали.
В общей сложности за неделю специалисты предприятия восстановили работу 2 км сетей.
Напомним, как писала ранее МГ «Объектив», специалисты КП «Дорремстрой» продолжают ремонтировать улично-дорожную сеть в Харькове.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 17:52;