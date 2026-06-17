Работы по уличному освещению идут в Харькове: ремонтируют опоры и лампы

В Харькове активно меняют лампы и опоры, пострадавшие не только от износа, но и от ударов россиян.

Около 60 аварийных ситуаций на сетях наружного освещения устранили за неделю специалисты КП «Горсвет», сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Также специалисты заменили пять опор, более 50 светильников и около 90 ламп. Еще более 140 светильников коммунальщики отремонтировали.

В общей сложности за неделю специалисты предприятия восстановили работу 2 км сетей.

Напомним, как писала ранее МГ «Объектив», специалисты КП «Дорремстрой» продолжают ремонтировать улично-дорожную сеть в Харькове.