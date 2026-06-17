“Можливе фекальне забруднення”: що знайшли у воді на харківських пляжах

Спеціалісти Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб дослідили якість води у місцях масового відпочинку населення у місті та області.

Зокрема, в обласному центрі перевірили шість таких місць, у Берестинському районі – два.

“На сьогодні відхилень від гігієнічних нормативів за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками не виявлено. Однак, у воді Олексіївського лугопарку в межах акваторії пляжу виявлені життєздатні яйця геогельмінта Toxocara canis, що свідчить про можливе фекальне забруднення водоймища та наявні ризики зараження людини небезпечним гельмінтозом (токсокарозом)”, – зазначають фахівці.

Повідомляється, що токсокароз – паразитарне захворювання, яке пов’язане з паразитуванням в організмі людини личинок токсокар, і характеризується ураженням різних органів та тривалим перебігом.

“Клінічні прояви токсокарозу дуже різноманітні та залежать від місця “осідання” личинок в органах (печінці, легенях, серці, нирках, головному мозку, підшлунковій залозі, очах та ін.). При токсокарозі хворі зокрема скаржаться на періодичне підвищення температури тіла, часті бронхіти, бронхопневмонії, періодичні болі в животі, різноманітні висипи на тілі, збільшення лімфатичних вузлів, зниження гостроти зору”, – йдеться у повідомленні.

В обласному центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, що дані моніторингу якості води відображаються на інтерактивній карті.

Там підкреслили, що згідно з рішеннями регіональної та місцевих комісій з питань ТЕБ та НС місця масового відпочинку населення на водних об’єктах в регіоні не визначені через безпекову ситуацію.