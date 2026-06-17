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«Возможно фекальное загрязнение»: что нашли в воде на харьковских пляжах

Общество 14:49   17.06.2026
Виктория Яковенко
«Возможно фекальное загрязнение»: что нашли в воде на харьковских пляжах

Специалисты Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний исследовали качество воды в местах массового отдыха населения в городе и области.

В частности, в областном центре проверили шесть таких мест, в Берестинском районе – два.

«На сегодня отклонений от гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям не обнаружено. Однако, в воде Алексеевского лугопарка в пределах акватории пляжа обнаружены жизнеспособные яйца геогельминта Toxocara canis, что свидетельствует о возможном фекальном загрязнении водоема и риски заражения человека опасным гельминтозом (токсокарозом)”, — отмечают специалисты.

Сообщается, что токсокароз – паразитарное заболевание, связанное с паразитированием в организме человека личинок токсокар, и характеризуется поражением различных органов и длительным течением.

«Клинические проявления токсокароза очень разнообразны и зависят от места «оседания» личинок в органах (печени, легких, сердце, почках, головном мозге, поджелудочной железе, глазах и др.) При токсокарозе больные жалуются на периодическое повышение температуры тела, частые бронхиты, бронхопневмонии, периодические боли в животе, различные сыпи на теле, увеличение лимфатических узлов, снижение остроты зрения”, — говорится в сообщении.

В областном центре контроля и профилактики заболеваний говорят, что данные мониторинга качества воды отображаются на интерактивной карте.

Там подчеркнули, что согласно решениям региональной и местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС места массового отдыха населения на водных объектах в регионе не определены из-за ситуации безопасности.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 14:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний исследовали качество воды в местах массового отдыха населения в городе и области.".