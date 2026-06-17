«Возможно фекальное загрязнение»: что нашли в воде на харьковских пляжах
Специалисты Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний исследовали качество воды в местах массового отдыха населения в городе и области.
В частности, в областном центре проверили шесть таких мест, в Берестинском районе – два.
«На сегодня отклонений от гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям не обнаружено. Однако, в воде Алексеевского лугопарка в пределах акватории пляжа обнаружены жизнеспособные яйца геогельминта Toxocara canis, что свидетельствует о возможном фекальном загрязнении водоема и риски заражения человека опасным гельминтозом (токсокарозом)”, — отмечают специалисты.
Сообщается, что токсокароз – паразитарное заболевание, связанное с паразитированием в организме человека личинок токсокар, и характеризуется поражением различных органов и длительным течением.
«Клинические проявления токсокароза очень разнообразны и зависят от места «оседания» личинок в органах (печени, легких, сердце, почках, головном мозге, поджелудочной железе, глазах и др.) При токсокарозе больные жалуются на периодическое повышение температуры тела, частые бронхиты, бронхопневмонии, периодические боли в животе, различные сыпи на теле, увеличение лимфатических узлов, снижение остроты зрения”, — говорится в сообщении.
В областном центре контроля и профилактики заболеваний говорят, что данные мониторинга качества воды отображаются на интерактивной карте.
Там подчеркнули, что согласно решениям региональной и местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС места массового отдыха населения на водных объектах в регионе не определены из-за ситуации безопасности.
Читайте также: Купаться на Харьковщине запрещено, но пляжи готовят: почему так — ответ ОВА
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, новости Харькова, пляж;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Возможно фекальное загрязнение»: что нашли в воде на харьковских пляжах», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 14:49;