ДТП зі «швидкою» сталася у Харкові вранці: дві людини постраждали (фото)

Аварія сталася сьогодні, 17 червня, близько 09:20 на перехресті проспекту Тракторобудівників та Салтівського шосе. Зіткнулися авто «швидкої» та легковик, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Попередньо встановлено, що автомобіль швидкої допомоги, під керуванням 52-річного водія, рухався на заборонений сигнал світлофора з увімкненими проблисковими маячками та звуковими сигналами. У цей момент відбулося зіткнення з легковим автомобілем Skoda, за кермом якого перебував 47-річний чоловік», – розповіли правоохоронці.

Внаслідок ДТП шпиталізували двох пасажирів «екстренки»: 65-річного пацієнта та 63-річну жінку, яка його супроводжувала. Медики діагностували у них тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Усі обставини та причини аварії встановлюються. Слідчі зареєстрували інформацію про ДТП в Єдиному обліку. Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до ЄРДР.