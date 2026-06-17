Live

ДТП зі «швидкою» сталася у Харкові вранці: дві людини постраждали (фото)

Суспільство 16:18   17.06.2026
Вікторія Яковенко
ДТП зі «швидкою» сталася у Харкові вранці: дві людини постраждали (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Аварія сталася сьогодні, 17 червня, близько 09:20 на перехресті проспекту Тракторобудівників та Салтівського шосе. Зіткнулися авто «швидкої» та легковик, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.  

«Попередньо встановлено, що автомобіль швидкої допомоги, під керуванням 52-річного водія, рухався на заборонений сигнал світлофора з увімкненими проблисковими маячками та звуковими сигналами. У цей момент відбулося зіткнення з легковим автомобілем Skoda, за кермом якого перебував 47-річний чоловік», – розповіли правоохоронці.

Внаслідок ДТП шпиталізували двох пасажирів «екстренки»: 65-річного пацієнта та 63-річну жінку, яка його супроводжувала. Медики діагностували у них тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Усі обставини та причини аварії встановлюються. Слідчі зареєстрували інформацію про ДТП в Єдиному обліку. Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до ЄРДР.

ДТП в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: загинув штурман з Харківщини

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова – головне за 17 червня: обстріл Дергачів, загинув штурман
Новини Харкова – головне за 17 червня: обстріл Дергачів, загинув штурман
17.06.2026, 16:50
ДТП зі «швидкою» сталася у Харкові вранці: дві людини постраждали (фото)
ДТП зі «швидкою» сталася у Харкові вранці: дві людини постраждали (фото)
17.06.2026, 16:18
Скiльки декларацiй з криптовалютою зареєстрували на Харківщині – аналітика
Скiльки декларацiй з криптовалютою зареєстрували на Харківщині – аналітика
17.06.2026, 15:25
Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: загинув штурман з Харківщини
Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: загинув штурман з Харківщини
17.06.2026, 12:39
«Тваринам допоможіть»: перші хвилини після удару по зоопарку в Харкові (відео)
«Тваринам допоможіть»: перші хвилини після удару по зоопарку в Харкові (відео)
17.06.2026, 12:02
“Можливе фекальне забруднення”: що знайшли у воді на харківських пляжах
“Можливе фекальне забруднення”: що знайшли у воді на харківських пляжах
17.06.2026, 14:49

Новини за темою:

11.06.2026
Діти постраждали в ДТП у Харкові: зіткнулися мікроавтобус та ВАЗ (фото)
08.06.2026
Загинула жінка, постраждала дитина: смертельна ДТП на Харківщині (фото)
05.06.2026
ДТП з дітьми та вчителями сталася вранці на Харківщині (фото)
29.05.2026
Смертельна ДТП у Харкові: підозра й запобіжний захід віцемеру
27.05.2026
Ремонт і слизька дорога: автобус з пасажирами в’їхав у фуру на київській трасі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ДТП зі «швидкою» сталася у Харкові вранці: дві людини постраждали (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 16:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася сьогодні, 17 червня, близько 09:20 на перехресті проспекту Тракторобудівників та Салтівського шосе. Зіткнулися авто «швидкої» та легковик".