ДТП со «скорой» произошло в Харькове утром: два человека пострадали (фото)
Авария произошла сегодня, 17 июня, около 09:20 на перекрестке проспекта Тракторостроителей и Салтовского шоссе. Столкнулись авто «скорой» и легковушка, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Предварительно установлено, что автомобиль скорой помощи, под управлением 52-летнего водителя, двигался на запрещенный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. В этот момент произошло столкновение с легковым автомобилем Skoda, за рулем которого находился 47-летний мужчина», – рассказали правоохранители.
В результате ДТП госпитализировали двух пассажиров «экстренки»: 65-летнего пациента и 63-летнюю женщину, которая его сопровождала. Медики диагностировали у них телесные повреждения разной степени тяжести.
Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Следователи зарегистрировали информацию о ДТП в Едином учете. Решается вопрос о внесении сведений о событии в ЕРДР.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 16:18;