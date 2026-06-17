ДТП со «скорой» произошло в Харькове утром: два человека пострадали (фото)

Авария произошла сегодня, 17 июня, около 09:20 на перекрестке проспекта Тракторостроителей и Салтовского шоссе. Столкнулись авто «скорой» и легковушка, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Предварительно установлено, что автомобиль скорой помощи, под управлением 52-летнего водителя, двигался на запрещенный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. В этот момент произошло столкновение с легковым автомобилем Skoda, за рулем которого находился 47-летний мужчина», – рассказали правоохранители.

В результате ДТП госпитализировали двух пассажиров «экстренки»: 65-летнего пациента и 63-летнюю женщину, которая его сопровождала. Медики диагностировали у них телесные повреждения разной степени тяжести.

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Следователи зарегистрировали информацию о ДТП в Едином учете. Решается вопрос о внесении сведений о событии в ЕРДР.