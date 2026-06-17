«Тваринам допоможіть»: перші хвилини після удару по зоопарку в Харкові (відео)

В Управління патрульної поліції в Харківській області опублікували перші хвилини після влучання російського БпЛА по зоопарку у понеділок, 15 червня.

«Ми одразу вирушили на місце влучання ворожого БпЛА та разом з іншими спецслужбами долучилися до порятунку тварин», – зазначили копи.

На відео чутно, як жінка просить правоохоронців допомогти тваринам.

«Ми допомагали деблокувати вольєри, евакуйовувати тварин у безпечні місця та надавали усю необхідну допомогу працівникам зоопарку. На жаль, унаслідок ворожого удару загинули та постраждали тварини, також пошкоджено об’єкти на території зоопарку. Ворог вкотре демонструє, що не зважає ні на життя людей, ні на життя тварин. Ми ж й надалі робитимемо все можливе, аби допомагати там, де це необхідно», – зазначили у патрульній поліції.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області

Нагадаємо, ворожий дрон атакував Харківський зоопарк ввечері 15 червня. «Приліт» стався поблизу вольєра, де перебували кролі, морські свинки, пацюки та миші. Спочатку інформували про загибель 42 кролів, проте згодом обласна прокуратура уточнила: загиблих менше – десять. Гострої стресової реакції зазнав слон, який живе неподалік.