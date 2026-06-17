«Животным помогите»: первые минуты после удара по зоопарку в Харькове (видео)
В Управление патрульной полиции в Харьковской области опубликовали первые минуты после попадания российского БпЛА по зоопарку в понедельник, 15 июня.
«Мы сразу отправились на место попадания вражеского БпЛА и вместе с другими спецслужбами присоединились к спасению животных», — отметили копы.
На видео слышно, как женщина просит правоохранителей помочь животным.
«Мы помогали деблокировать вольеры, эвакуировать животных в безопасные места и оказывали всю необходимую помощь работникам зоопарка. К сожалению, в результате вражеского удара погибли и пострадали животные, также повреждены объекты на территории зоопарка. Враг еще раз демонстрирует, что не учитывает ни жизнь людей, ни жизнь животных. Мы же будем и дальше делать все возможное, чтобы помогать там, где это необходимо», — отметили в патрульной полиции.
Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Напомним, вражеский дрон атаковал Харьковский зоопарк вечером 15 июня. «Прилет» произошел вблизи вольера, где находились кролики, морские свинки, крысы и мыши. Сначала информировали о гибели 42 кроликов, однако впоследствии областная прокуратура уточнила: погибших меньше – десять. Острую стрессовую реакцию испытал слон, живущий неподалеку.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 12:02;