Хотели сбежать через Днестр на акваскутерах: братьев из Харькова задержали

Двух родных братьев-харьковчан в возрасте 32 и 34 лет задержали ночью при попытке нарушения государственной границы, сообщили в ГПСУ.

«Чтобы избежать встречи с правоохранителями, до приграничья они добирались в обход блокпостов. Далее планировали переплыть Днестр и попасть в соседнюю страну. К реализации своего замысла подошли основательно: личные вещи упаковали в герметичные мешки, а для быстрого преодоления реки прихватили акваскутеры», — рассказали пограничники.

Однако реализовать замысел не удалось. Их оперативно обнаружили и поймали во время «заплыва». Братьев привлекли к административной ответственности, добавили в ГПСУ.

Напомним, ранее незаконно сбежать за границу пытался 36-летний харьковчанин. Как сообщали в ГПСУ, мужчина без плавсредств погрузился в ледяную воду Днестра. Его задержали пограничники.