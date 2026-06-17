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Хотели сбежать через Днестр на акваскутерах: братьев из Харькова задержали

Общество 13:42   17.06.2026
Виктория Яковенко
Хотели сбежать через Днестр на акваскутерах: братьев из Харькова задержали Фото: ГПСУ

Двух родных братьев-харьковчан в возрасте 32 и 34 лет задержали ночью при попытке нарушения государственной границы, сообщили в ГПСУ.

«Чтобы избежать встречи с правоохранителями, до приграничья они добирались в обход блокпостов. Далее планировали переплыть Днестр и попасть в соседнюю страну. К реализации своего замысла подошли основательно: личные вещи упаковали в герметичные мешки, а для быстрого преодоления реки прихватили акваскутеры», — рассказали пограничники.

Однако реализовать замысел не удалось. Их оперативно обнаружили и поймали во время «заплыва». Братьев привлекли к административной ответственности, добавили в ГПСУ.

Напомним, ранее незаконно сбежать за границу пытался 36-летний харьковчанин. Как сообщали в ГПСУ, мужчина без плавсредств погрузился в ледяную воду Днестра. Его задержали пограничники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 13:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух родных братьев-харьковчан в возрасте 32 и 34 лет задержали ночью при попытке нарушения государственной границы, сообщили в ГПСУ.".