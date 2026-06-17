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Хотіли втекти через Дністер на акваскутерах: братів з Харкова затримали

Суспільство 13:42   17.06.2026
Вікторія Яковенко
Хотіли втекти через Дністер на акваскутерах: братів з Харкова затримали Фото: ДПСУ

Двох рідних братів-харків’ян віком 32 та 34 років затримали вночі під час спроби порушення державного кордону, повідомили у ДПСУ.

“Щоб уникнути зустрічі з правоохоронцями, до прикордоння вони добиралися в обхід блокпостів. Далі планували переплисти Дністер та потрапити до сусідньої країни. До реалізації свого задуму підійшли ґрунтовно: особисті речі запакували у герметичні мішки, а для швидкого подолання річки прихопили акваскутери”, – розповіли прикордонники.

Однак реалізувати задум не вдалося. Їх оперативно виявили та піймали безпосередньо під час «запливу». Братів притягнули до адміністративної відповідальності, додали в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше незаконно втекти за кордон намагався 36-річний харків’янин. Як повідомляли в ДПСУ, чоловік без жодних плавзасобів занурився в крижану воду Дністра. Його затримали прикордонники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 13:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох рідних братів-харків’ян віком 32 та 34 років затримали вночі під час спроби порушення державного кордону, повідомили у ДПСУ.".