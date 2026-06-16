Підозра посадовиці через загибель дитини; атака БпЛА – підсумки 16 червня

МГ “Об’єктив” нагадує головні події 16 червня.

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Це сталося після загибелі чотирирічного хлопчика. Він випав із вікна у травні. Раніше у справі затримали матір дитини: вона залишила сина та дворічну доньку самих удома й пішла. Харківська обласна прокуратура заявила: трагедії можна було уникнути. За версією слідства, начальниця районної служби у справах дітей роками ігнорувала сигнали про небезпеку для хлопчика. Родина перебувала на обліку, дитину вже вилучали, але за ініціативи посадовиці швидко повернули матері. Слідчі встановили, що чиновниця не відреагувала на повідомлення медиків про проблеми зі здоров’ям хлопчика та неадекватну поведінку його матері, не врахувала інформацію соціальних працівників про неналежні умови проживання. Останні понад два роки служба фактично втратила зв’язок із родиною, обмежуючись формальними запитами до поліції. Тепер чиновницю підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель людини.

Чотири людини постраждали внаслідок ранкової атаки російських БпЛА на Харків. ДСНС повідомила про влучання та пожежу на території цивільного підприємства у Холодногірському районі. Уламки безпілотника впали у дворі багатоповерхівки та на території церкви в Київському районі. В Основ’янському палала трава на відкритій території.

Приліт стався напередодні ввечері поблизу вольєра, де перебували кролі, морські свинки, пацюки та миші. Спочатку інформували про загибель 42 кролів, проте згодом обласна прокуратура уточнила: загиблих менше – десять. Гострої стресової реакції зазнав слон, який живе неподалік.

СБУ викрила чергову схему, за якою військовозобов’язані чоловіки уникали мобілізації. Міжрегіональна група ділків оформлювала «клієнтів» нібито викладачами до приватних навчальних закладів. Але ці заклади існували тільки на папері. Їх створили формально, зареєстрували суб’єктами освітньої діяльності та набрали «штат» із чоловіків призовного віку, щоб ті отримали відстрочки. При цьому ліцензій від Міносвіти заклади не мали й нікого не вчили. Два такі нібито ліцеї та коледж діяли в Харкові. В організації оборудки підозрюють місцевого жителя – керівника науково-виробничої фірми. За попередніми оцінками, схемою скористалася понад сотня ухилянтів, відзначив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Ймовірного організатора та трьох фігурантів справи затримали. Ще один підозрюваний переховується за кордоном.

Без води завтра буде частина Шевченківського та Київського районів Харкова

Водопостачання відключать із 08:00 до 21:00. Комунальники в цей час готуватимуть мережі до зими. Перелік адрес, де буде відключення – тут.

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