Фіктивні ліцеї та викладачі-ухилянти: схема діяла у Харкові та Києві – СБУ
Правоохоронці затримали міжрегіональну групу ділків, які, за даними слідства, оформлювали ухилянтів викладачами до приватних ліцеїв, що були створені незаконно та взагалі не працювали.
Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігуранти створювали фіктивні приватні навчальні заклади – ліцеї та коледжі, реєстрували їх суб’єктами освітньої діяльності та забезпечували їх функціонування «на папері».
«Після цього ділки працевлаштовували у їхній штат чоловіків призовного віку на посади викладачів та оформлювали для них відстрочки від призову за мобілізацією», – встановили правоохоронці.
При цьому ці заклади взагалі не здійснювали освітньої діяльності та не мали відповідних ліцензій від МОН, хоча і були формально зареєстровані у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
«Встановлено, що до організації протиправних оборудок причетний 53-річний керівник місцевої науково-виробничої фірми. До протиправної діяльності він залучив ще чотирьох осіб з різних регіонів України. Разом вони створили два ліцеї та коледж у Харкові. Один з харківських ліцеїв був зареєстрований за адресою знаходження виробничих приміщень фірми організатора схеми, хоча фактично там не знаходився. Згодом, щоб «заплутати сліди», ділки перереєстрували фіктивний харківський коледж у столиці України – Києві», – додали в СБУ.
Попередньо, безпідставно отримали відстрочку понад 100 осіб.
«Співробітники СБУ покроково задокументували протиправну діяльність ділків, визначили злочинні ролі кожного з учасників схеми та на завершальному етапі операції затримали організатора і трьох активних фігурантів. Один з учасників злочинної групи наразі переховується від слідства за кордоном», – кажуть правоохоронці.
Слідчі провели 40 обшуків у Харківській, Київській, Чернівецькій та Полтавській областях, зокрема, у службових приміщеннях районного управління освіти в Харкові. Правоохоронці знайшли мобільні телефони та ноутбуки з листуванням щодо протиправної діяльності, документи, що підтверджують незаконність працевлаштування та інші докази.
Чотирьом фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями: зокрема, перешкоджання законній діяльності ЗСУ.
Наразі ймовірні учасники схеми перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.
Слідчі дії тривають.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 15:30;