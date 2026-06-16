Фіктивні ліцеї та викладачі-ухилянти: схема діяла у Харкові та Києві – СБУ

Правоохоронці затримали міжрегіональну групу ділків, які, за даними слідства, оформлювали ухилянтів викладачами до приватних ліцеїв, що були створені незаконно та взагалі не працювали.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігуранти створювали фіктивні приватні навчальні заклади – ліцеї та коледжі, реєстрували їх суб’єктами освітньої діяльності та забезпечували їх функціонування «на папері».

«Після цього ділки працевлаштовували у їхній штат чоловіків призовного віку на посади викладачів та оформлювали для них відстрочки від призову за мобілізацією», – встановили правоохоронці.

При цьому ці заклади взагалі не здійснювали освітньої діяльності та не мали відповідних ліцензій від МОН, хоча і були формально зареєстровані у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

«Встановлено, що до організації протиправних оборудок причетний 53-річний керівник місцевої науково-виробничої фірми. До протиправної діяльності він залучив ще чотирьох осіб з різних регіонів України. Разом вони створили два ліцеї та коледж у Харкові. Один з харківських ліцеїв був зареєстрований за адресою знаходження виробничих приміщень фірми організатора схеми, хоча фактично там не знаходився. Згодом, щоб «заплутати сліди», ділки перереєстрували фіктивний харківський коледж у столиці України – Києві», – додали в СБУ.

Попередньо, безпідставно отримали відстрочку понад 100 осіб.

«Співробітники СБУ покроково задокументували протиправну діяльність ділків, визначили злочинні ролі кожного з учасників схеми та на завершальному етапі операції затримали організатора і трьох активних фігурантів. Один з учасників злочинної групи наразі переховується від слідства за кордоном», – кажуть правоохоронці.

Слідчі провели 40 обшуків у Харківській, Київській, Чернівецькій та Полтавській областях, зокрема, у службових приміщеннях районного управління освіти в Харкові. Правоохоронці знайшли мобільні телефони та ноутбуки з листуванням щодо протиправної діяльності, документи, що підтверджують незаконність працевлаштування та інші докази.

Чотирьом фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями: зокрема, перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Наразі ймовірні учасники схеми перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Слідчі дії тривають.