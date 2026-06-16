Фиктивные лицеи и педагоги-уклонисты: схема действовала в Харькове и Киеве

Правоохранители задержали межрегиональную группу, которая, по данным следствия, оформляла уклонистов преподавателями в частные лицеи, что были созданы незаконно и вообще не работали.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигуранты создавали фиктивные частные учебные заведения – лицеи и колледжи, регистрировали их субъектами образовательной деятельности и обеспечивали их функционирование «на бумаге».

«После этого дельцы трудоустраивали в их штат мужчин призывного возраста на должности преподавателей и оформляли для них отсрочки от призыва по мобилизации», — установили правоохранители.

При этом эти учреждения вообще не осуществляли образовательную деятельность и не имели соответствующих лицензий от МОН, хотя и были формально зарегистрированы в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

«Установлено, что к организации противоправных сделок причастен 53-летний руководитель местной научно-производственной фирмы. В противоправную деятельность он привлек еще четырех человек из разных регионов Украины. Вместе они создали два лицея и колледж в Харькове. Один из харьковских лицеев был зарегистрирован по адресу нахождения производственных помещений фирмы организатора схемы, хотя фактически там не находился. Впоследствии, чтобы «запутать следы», дельцы перерегистрировали фиктивный харьковский колледж в столице Украины – Киеве», – добавили в СБУ.

Предварительно, безосновательно получили отсрочку более 100 человек.

«Сотрудники СБУ пошагово задокументировали противоправную деятельность дельцов, определили роли каждого из участников схемы и на завершающем этапе операции задержали организатора и троих активных фигурантов. Один из участников преступной группы скрывается от следствия за границей», — говорят правоохранители.

Следователи провели 40 обысков в Харьковской, Киевской, Черновицкой и Полтавской областях, в том числе в служебных помещениях районного управления образования в Харькове.

Правоохранители нашли мобильные телефоны и ноутбуки с перепиской по противоправной деятельности, документы, подтверждающие незаконность трудоустройства и другие доказательства.

Четверым фигурантам сообщили о подозрении по нескольким статьям: в частности, препятствование законной деятельности ВСУ.

Сейчас вероятные участники схемы находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Следственные действия продолжаются.