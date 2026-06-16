Подозрение чиновнице из-за гибели ребенка; атака БпЛА – итоги 16 июня

МГ «Объектив» напоминает главные события 16 июня.

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Это произошло после гибели 4-летнего мальчика. Он выпал из окна в мае. Ранее по делу задержали мать ребенка: она оставила сына и 2-летнюю дочь самих дома и ушла. Харьковская областная прокуратура заявила, что трагедии можно было избежать. По версии следствия, начальник районной службы по делам детей годами игнорировала сигналы об опасности для мальчика. Семья состояла на учете, ребенка уже изымали, но по инициативе чиновника быстро вернули матери. Следователи установили, что чиновница не отреагировала на сообщения медиков о проблемах со здоровьем мальчика и неадекватном поведении его матери, не учла информацию социальных работников о ненадлежащих условиях проживания. Последние два года служба фактически потеряла связь с семьей, ограничиваясь формальными запросами в полицию. Теперь чиновницу подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель человека.

Четыре человека пострадали в результате утренней атаки российских БПЛА на Харьков. ГСЧС сообщила о попадании и пожаре на территории гражданского предприятия в Холодногорском районе. Обломки беспилотника упали во дворе многоэтажки и на территории церкви в Киевском районе. В Основянском пылала трава на открытой территории.

Прилет произошел накануне вечером у вольера, где находились кролики, морские свинки, крысы и мыши. Сначала информировали о гибели 42 кроликов, однако впоследствии областная прокуратура уточнила: погибших меньше – десять. Острую стрессовую реакцию испытал слон, живущий неподалеку.

СБУ разоблачила очередную схему, по которой военнообязанные мужчины избегали мобилизации. Межрегиональная группа оформляла «клиентов» якобы преподавателями в частные учебные заведения. Но эти заведения существовали только на бумаге. Их создали формально, зарегистрировали субъектами образовательной деятельности и набрали «штат» из мужчин призывного возраста, чтобы они получили отсрочки. При этом лицензий от Минобразования у заведений не было и никого не учили. Два таких якобы лицея и колледж действовали в Харькове. В организации сделки подозревают местного жителя – руководителя научно-производственной фирмы. По предварительным оценкам, схемой воспользовалось более сотни уклонистов, отметил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Вероятного организатора и троих фигурантов дела задержали. Еще один подозреваемый скрывается за границей.

Без воды завтра будет часть Шевченковского и Киевского районов Харькова

Водоснабжение отключат с 08:00 до 21:00. Коммунальщики в это время будут готовить сети к зиме. Список адресов, где будет отключение – здесь.

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