До кінця доби у Харкові й області буде небезпечно: попередження синоптиків
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 16 червня.
«До кінця доби 16 червня очікуються: по місту гроза та шквал, 15 – 20 м/с; по області грози, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с», – пише Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.
Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, найспекотнішим стане липень 2026 року, а у червні можливий дефіцит опадів по всій Україні, і найбільше – на заході країни. А кліматичне явище «супер Ель-Ніньйо» найбільше проявиться в Україні взимку, в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповіла Віра Балабух, українська синоптикиня, кандидатка географічних наук (Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія), завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 14:14;