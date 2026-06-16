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До кінця доби у Харкові й області буде небезпечно: попередження синоптиків

Суспільство 14:14   16.06.2026
Вікторія Яковенко
До кінця доби у Харкові й області буде небезпечно: попередження синоптиків

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 16 червня.

«До кінця доби 16 червня очікуються: по місту гроза та шквал, 15 – 20 м/с; по області грози, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с», – пише Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, найспекотнішим стане липень 2026 року, а у червні можливий дефіцит опадів по всій Україні, і найбільше – на заході країни. А кліматичне явище «супер Ель-Ніньйо» найбільше проявиться в Україні взимку, в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповіла Віра Балабух, українська синоптикиня, кандидатка географічних наук (Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія), завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 14:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 16 червня.".