До конца суток в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сегодня, 16 июня.

«До конца суток 16 июня ожидаются: по городу гроза и шквал, 15 – 20 м/с; по области грозы, местами град, шквал, 15 – 20 м/с», — пишет Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», самым жарким станет июль 2026 года, а в июне возможен дефицит осадков по всей Украине и больше всего – на западе страны. А климатическое явление «супер Эль-Ниньо» сильнее всего проявится в Украине зимой, в интервью МГ «Объектив» рассказала Вера Балабух, украинский синоптик, кандидат географических наук (Метеорология, климатология, агрометеорология), заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины.