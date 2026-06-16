Сегодня в Харькове по-новому курсирует общественный транспорт

В пресс-службе мэрии рассказали, как сегодня, 16 июня, едут троллейбусы, автобусы и трамваи в Харькове.

Так с 09:00 до 19:00 временно остановлено движение трамваев по пр. Байрона и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Мухачева, также не едут троллейбусы на ул. Павла Тычины, ул. Деповской, ул. Южнопроектной. Все из-за того, что специалисты АО «Харьковоблэнерго» будут проводить некоторые ремонтные работы.

В это время трамваи №5 и 8 будут курсировать до разворотного круга «Ул. Мухачева» (вместо разворотного круга «Ул. Одесская»), а троллейбус №6 – от разворотного круга «Ул. Университетская» до разворотного круга «Парк Зустріч».

На период отсутствия трамвайного сообщения будет работать временный автобус от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Мухачева через пр. Байрона и ул. Морозова.

Кроме того, из-за ремонта трамвайного переезда с 09:00 до 17:00 22 июня движение транспорта через трамвайный переезд по ул. Академика Павлова на перекрестке с пер. Шевченковским будет запрещен.

Объехать закрытый участок можно будет через перекресток ул. Академика Павлова – пер. Леонида Ушкалова и по другим близлежащим улицам.

Также 16-21 июня, с 9:00 до 17:00, будет приостановлено движение трамваев по ул. Академика Павлова на участке от пер. Салтовского до ул. Непокоренных.

Трамваи №16 и 16А будут курсировать от разворотного круга «Салтовское» до разворотного круга «Журавлевский гидропарк» через ул. Непокоренных и ул. Шевченко,

Трамваи №27 и 30 – будут объезжать закрытый участок через въезд Семиградский, ул. Виринскую, ул. Моисеевскую, ул. Шевченко, ул. Непокоренных.

На время отсутствия трамвайного сообщения будет курсировать временный автобус: автостанция «Салтовская» – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – ст. м. «Защитников Украины». В обратном направлении: ст. м. «Защитников Украины» – ул. Олега Громадского – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – автостанция «Салтовская».