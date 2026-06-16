Сегодня в Харькове по-новому курсирует общественный транспорт
В пресс-службе мэрии рассказали, как сегодня, 16 июня, едут троллейбусы, автобусы и трамваи в Харькове.
Так с 09:00 до 19:00 временно остановлено движение трамваев по пр. Байрона и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Мухачева, также не едут троллейбусы на ул. Павла Тычины, ул. Деповской, ул. Южнопроектной. Все из-за того, что специалисты АО «Харьковоблэнерго» будут проводить некоторые ремонтные работы.
- В это время трамваи №5 и 8 будут курсировать до разворотного круга «Ул. Мухачева» (вместо разворотного круга «Ул. Одесская»), а троллейбус №6 – от разворотного круга «Ул. Университетская» до разворотного круга «Парк Зустріч».
- На период отсутствия трамвайного сообщения будет работать временный автобус от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Мухачева через пр. Байрона и ул. Морозова.
Кроме того, из-за ремонта трамвайного переезда с 09:00 до 17:00 22 июня движение транспорта через трамвайный переезд по ул. Академика Павлова на перекрестке с пер. Шевченковским будет запрещен.
Объехать закрытый участок можно будет через перекресток ул. Академика Павлова – пер. Леонида Ушкалова и по другим близлежащим улицам.
Также 16-21 июня, с 9:00 до 17:00, будет приостановлено движение трамваев по ул. Академика Павлова на участке от пер. Салтовского до ул. Непокоренных.
- Трамваи №16 и 16А будут курсировать от разворотного круга «Салтовское» до разворотного круга «Журавлевский гидропарк» через ул. Непокоренных и ул. Шевченко,
- Трамваи №27 и 30 – будут объезжать закрытый участок через въезд Семиградский, ул. Виринскую, ул. Моисеевскую, ул. Шевченко, ул. Непокоренных.
На время отсутствия трамвайного сообщения будет курсировать временный автобус: автостанция «Салтовская» – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – ст. м. «Защитников Украины». В обратном направлении: ст. м. «Защитников Украины» – ул. Олега Громадского – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – автостанция «Салтовская».
Читайте также: На Харьковщине пострадали 23 человека из-за обстрелов – детали
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сегодня в Харькове по-новому курсирует общественный транспорт», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 июня 2026 в 09:06;