Сьогодні в Харкові по-новому курсує громадський транспорт

У пресслужбі мерії розповіли, як сьогодні, 16 червня, їдуть тролейбуси, автобуси та трамваї у Харкові.

Так з 09:00 до 19:00 тимчасово зупинено рух трамваїв по пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Мухачова, та тролейбусів на вул. Павла Тичини, вул. Деповській, вул. Південнопроектній. Все через те, що фахівці АТ “Харківобленерго” проводитимуть деякі ремонтні роботи.

У цей час трамваї №5 та 8 курсуватимуть до розворотного кола «Вул. Мухачова» (замість розворотного кола «Вул. Одеська»), а тролейбус №6 – від розворотного кола «Вул. Університетська» до розворотного кола «Парк Зустріч».

На період відсутності трамвайного сполучення працюватиме тимчасовий автобус від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Мухачова через пр. Байрона та вул. Морозова.

Крім того, через ремонт трамвайного переїзду з 09:00 до 17:00 22 червня рух транспорту через трамвайний переїзд на вул. Академіка Павлова на перехресті з пров. Шевченківським буде заборонений.

Об’їхати закриту ділянку можна буде через перехрестя вул. Академіка Павлова – пров. Леоніда Ушкалова та іншими прилеглими вулицями.

Також 16-21 червня, з 9:00 до 17:00, буде припинено рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від пров. Салтівського до вул. Нескорених.

Трамваї №16 та 16А курсуватимуть від розворотного кола «Салтівське» до розворотного кола «Журавлівський гідропарк» через вул. Нескорених та вул. Шевченка.

Трамваї №27 та 30 – об’їжджатимуть закриту ділянку через в’їзд Семиградський, вул. Віринську, вул. Мойсеївську, вул. Шевченка, вул. Нескорених.

На час відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус: автостанція «Салтівська» – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України»; у зворотному напрямку: ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – автостанція «Салтівська».