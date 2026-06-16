На Харківщині постраждали 23 особи через обстріли – деталі

За добу через обстріли Харківщини постраждали 23 особи, у тому числі – четверо дітей. ЗС РФ били по Харкову, а також 11 населених пунктах області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Добрянка Наталинської громади постраждали чоловіки 43, 48, 73, 27, 65 років, 79-річна жінка та дівчатка 7 і 10 років; у м. Балаклія постраждали жінки 31, 75, 73, 67, 45 років, 32-річний чоловік, 4-річна дівчинка і 13-річний хлопчик; у сел. Шевченкове постраждали жінки 37, 44, 46, 47, 51, 46 років; у сел. Старий Салтів зазнала гострої реакції на стрес 70-річна жінка. Також медики надали допомогу 31-річній жінці, яка 14 травня зазнала поранень внаслідок обстрілу в м. Харків, та 62-річному чоловіку, який постраждав 26 травня у сел. Куп’янськ-Вузловий”, – уточнює начальник ХОВА.

По регіону за добу вдарило таке озброєння:

дві ракети (тип встановлюється);

чотири КАБи;

11 БпЛА типу “Герань-2”;

вісім БпЛА типу «Молния»;

три fpv-дрони;

18 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Берестинському районах.