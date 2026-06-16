На Харьковщине пострадали 23 человека из-за обстрелов – детали

За сутки из-за обстрелов Харьковщины пострадали 23 человека, в том числе – четверо детей. ВС РФ били по Харькову, а также 11 населенным пунктам области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Добрянка Натальинского общества пострадали мужчины 43, 48, 73, 27, 65 лет, 79-летняя женщина и девочки 7 и 10 лет; в г. Балаклея пострадали женщины 31, 75, 73, 67, 45 лет, 32-летний мужчина, 4-летняя девочка и 13-летний мальчик; в пос. Шевченко пострадали женщины 37, 44, 46, 47, 51, 46 лет; в пос. Старый Салтов получила острую реакцию на стресс 70-летняя женщина. Также медики оказали помощь 31-летней женщине, которая 14 мая получила ранения в результате обстрела в г. Харьков, и 62-летнему мужчине, который пострадал 26 мая в пос. Купянск-Узловой», – уточняет начальник ХОВА.

По региону за сутки ударило следующее вооружение:

две ракеты (тип устанавливается);

четыре КАБа;

11 БпЛА типа «Герань-2»;

восемь БпЛА типа «Молния»;

три fpv-дрона;

18 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Берестинском районах.

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