Работал на РФ на Купянщине: приговор экс-чиновнику Укрзалізниці

Суд заочно приговорил бывшего главного инженера регионального филиала АО «Укрзалізниця». Правоохранители доказали, что во время захвата ВС РФ Купянского района он обеспечивал движение вражеских эшелонов.

В Харьковской областной прокуратуре установили, что летом 2022 года мужчина согласился работать в незаконно созданном «производственном подразделении государственного предприятия «Купянская железная дорога». Деятельность этого предприятия была направлена ​​на удовлетворение потребностей российских военных, в частности, по перевозкам на захваченной территории.

«Он действовал вместе с еще двумя сообщниками, один из которых стал «начальником» так называемого подразделения, а другой – его «заместителем». На псевдодолжности вражеский приспешник организовывал техническое обеспечение и ремонт путей на территории района. В частности выделял спецтехнику, топливо и материалы для проведения капитальных работ на станциях. Под его контролем происходили демонтажи, замена рельсов и стрелочных переводов. Именно эти работы обеспечивали движение вражеских эшелонов, а оккупанты получили возможность беспрепятственно перевозить военную технику, боеприпасы и личный состав непосредственно к линии фронта», — выяснили правоохранители.

Установлено, что за работу на противника фигурант получал заработную плату в размере 65 500 рублей. После деоккупации мужчина сбежал в РФ.

40-летний фигурант признан виновным в пособничестве путем устранения препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 УКУ).

Суд назначил ему три года тюрьмы с конфискацией имущества. Также 12 лет ему будет запрещено занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления и государственных предприятиях железнодорожного транспорта Украины.

Сейчас осужденный находится в розыске. Двое его сообщников также уже получили приговоры.