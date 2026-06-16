Працював на РФ на Куп’янщині: вирок експосадовцю Укрзалізниці

Суд заочно засудив колишнього головного інженера регіональної філії АТ «Укрзалізниця». Правоохоронці довели, що під час захоплення ЗС РФ Куп’янського району він забезпечував рух ворожих ешелонів.

У Харківській обласній прокуратурі встановили, що влітку 2022 року чоловік погодився працювати у незаконно створеному «производственном подразделении государственного предприятия «Купянская железная дорога». Діяльність цього підприємства була спрямована на задоволення потреб російських військових, зокрема щодо перевезень на захопленій території.

«Він діяв разом із ще двома спільниками, один із яких став «начальником» так званого підрозділу, а інший — його «заступником». На псевдопосаді ворожий поплічник організовував технічне забезпечення та ремонт колій на території району. Зокрема, виділяв спецтехніку, паливо й матеріали для проведення капітальних робіт на станціях. Під його контролем відбувалися демонтажі, заміна рейок і стрілочних переводів. Саме ці роботи забезпечували рух ворожих ешелонів, а окупанти отримали змогу безперешкодно перевозити військову техніку, боєприпаси та особовий склад безпосередньо до лінії фронту», – з’ясували правоохоронці.

Встановлено, що за роботу на ворога фігурант отримував заробітну плату у розмірі 65 500 рублів. Після деокупації чоловік втік до РФ.

40-річного фігуранта визнали винним у пособництві шляхом усунення перешкод у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 ККУ).

Суд призначив йому три роки тюрми з конфіскацією майна. Також 12 років йому буде заборонено обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та на державних підприємствах залізничного транспорту України.

Зараз засуджений перебуває у розшуку. Двоє його спільників також вже отримали вироки.