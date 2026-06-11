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Жителей Харьковщины предупреждают синоптики: опасно будет до конца суток

Общество 14:42   11.06.2026
Виктория Яковенко
Жителей Харьковщины предупреждают синоптики: опасно будет до конца суток

Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасных метеорологических явлениях сегодня, 11 июня.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 11 июня ожидаются: по городу гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с; по области грозы, местами град, шквал, 15 – 20 м/с», — пишет Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, погоду в первой декаде июня в Харьковской области синоптики называют контрастной. Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщает: на всей территории области в начале декады растения страдали от низких ночных температур, а затем – от чрезвычайно высоких.

Тем временем, синоптики Наталья Диденко прогнозирует: в субботу и воскресенье температура в большинстве областей Украины спадет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 14:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасных метеорологических явлениях сегодня, 11 июня.".