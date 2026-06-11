Жителей Харьковщины предупреждают синоптики: опасно будет до конца суток
Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасных метеорологических явлениях сегодня, 11 июня.
«В ближайшее время с сохранением до конца суток 11 июня ожидаются: по городу гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с; по области грозы, местами град, шквал, 15 – 20 м/с», — пишет Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
Напомним, погоду в первой декаде июня в Харьковской области синоптики называют контрастной. Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщает: на всей территории области в начале декады растения страдали от низких ночных температур, а затем – от чрезвычайно высоких.
Тем временем, синоптики Наталья Диденко прогнозирует: в субботу и воскресенье температура в большинстве областей Украины спадет.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 14:42;