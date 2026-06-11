Жителів Харківщини попереджають синоптики: небезпечно буде до кінця доби
Синоптики попередили мешканців Харкова та області про небезпечні метеорологічні явища сьогодні, 11 червня.
«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 11 червня очікуються: по місту гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с; по області грози, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с», – пише Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.
Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, погоду у першій декаді червня на Харківщині синоптики називають контрастною. Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомляє: на всій території області на початку декади рослини потерпали від низьких нічних температур, а потім – від надзвичайно високих.
Тим часом синоптикиня Наталка Діденко прогнозує: в суботу та неділю температура у більшості областей України спаде.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 14:42;