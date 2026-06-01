Небезпечна погода насувається: град і гроза накриють Харків і область сьогодні
Сьогодні, 1 червня, у Харкові та області очікуються небезпечні метеорологічні явища, передають у Регіональному центрі з гідрометеорології.
Так вдень у регіоні очікуються гроза та град. Зважаючи на це, на Харківщині оголошений перший, жовтий рівень небезпеки.
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що у понеділок, 1 червня, у Харкові та області буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, місцями туман. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза. У Харкові вдень термометри покажуть – 17–19, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології. В області вдень – 15–20. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 07:36;