Реагувати на тривоги вночі закликав Зеленський: РФ підготувала удар (відео)

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні попередив мешканців країни про загрозу масованої повітряної атаки РФ.

“Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитися до повітряних тривог. Росіяни підготувалися до нового масованого удару. Будь ласка, бережіть себе”, – сказав у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що вдень вже були нові російські удари “шахедами” по Україні.

“Сьогодні вже вдень були нові російські удари по Україні – “шахедами”. Від ранку протягом дня було більш як 200 дронів. І хоча значну частину тих “шахедів” збили, але, на жаль, були й влучання. Також були удари по Запоріжжю – на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким. Були удари по Донеччині, Сумщині, Харківщині, Дніпровщині. Зараз нова тривога у Києві”, – перелічив президент.

Нагадаємо, КАБами по Харкову російська армія б’є другий день поспіль. До цього авіабомби по місту не прилітали тривалий час — із січня. Для атак ворог обрав час у районі світанку, коли люди гарантовано сплять.