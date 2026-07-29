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Бути уважними до тривог 29 липня закликали в РНБО

Україна 21:24   29.07.2026
Оксана Горун
Бути уважними до тривог 29 липня закликали в РНБО

Попередження громадянам України опублікував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко увечері 29 липня.

Уважно до тривог. Дії ворога лише збільшать кількість ударів по його країні, а не навпаки. Російським елітам варто врешті демонтувати путіна і змінити курс нинішньої росії“, – написав Коваленко.

Раніше про підвищену загрозу масованого обстрілу вночі з 29 на 30 липня попереджав автор популярного моніторингового каналу “Николаевский Ванек”.

“Підвищена загроза для Києва та Київської області, для решти регіонів загроза менша. Намагатимуться тиснути крилатими та балістичними ракетами, — поінформував Іван. — Більш детально по цілях тощо повідомлю після ймовірних вильотів стратегічних півнів (російських літаків стратегічної авіації – Ред.)”.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2026 в 21:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження громадянам України опублікував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко увечері 29 липня".