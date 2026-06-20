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Реагировать на тревоги ночью призвал Зеленский: РФ подготовила удар (видео)

Украина 19:38   20.06.2026
Оксана Горун
Реагировать на тревоги ночью призвал Зеленский: РФ подготовила удар (видео) Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении предупредил жителей страны об угрозе массированной воздушной атаки РФ.

«Сегодня ночью и в ближайшее время нужно особенно внимательно относиться к воздушным тревогам. Россияне подготовились к новому массированному удару. Пожалуйста, берегите себя», — сказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что днем уже были новые российские удары «шахедами» по Украине.

«С утра в течение дня было более 200 дронов. И хотя значительную часть этих «шахедов» сбили, но, к сожалению, были и попадания. Также были удары по Запорожью – к сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Были удары по Донбасу, Сумщине, Харьковщине, Днепровщине. Теперь новая тревога в Киеве», — перечислил Зеленский.

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Напомним, КАБами по Харькову российская армия бьет второй день подряд. До этого авиабомбы по городу не прилетали длительное время — с января. Для атак враг выбрал время в районе рассвета, когда люди гарантированно спят.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2026 в 19:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении предупредил жителей страны об угрозе массированной воздушной атаки РФ".