Новости Харькова — главное 21 июня: удар по городу, обстрелы региона

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

19:47

Где СОУ отбивают штурм врага

На Южно-Слобожанском направлении захватчики четыре раза пытались прорвать оборону в направлении Избицкого и в районах населенных пунктов Старица и Волчанск. Один бой продолжается. На Купянском направлении украинские защитники отбили один штурм врага. Россияне пытались прорваться в направлении Куриловки.

«С начала суток агрессор 66 раз атаковал позиции сил обороны. Продолжаются артиллерийские обстрелы пограничных районов», – добавили в Генштабе.

13:40

В прокуратуре рассказали подробности «прилетов» на Харьковщине

По данным правоохранителей, около 06:00 БпЛА типа «Молния» попал между 11 и 12 этажами многоэтажки в Киевском районе. В результате «прилета» остекление окон. Накануне около 21:00 в селе Млинки на Купянщине беспилотник неустановленного типа попал в авто. В результате пострадали 38-летний мужчина, 17-летняя девушка и двое мальчиков 2 и 6 лет.

«20 июня ориентировочно в 21:45 вражеский БпЛА, предварительно типа «Герань-2», попал в хозпостройку в селе Пересечное Харьковского района. В результате удара произошел пожар. За медицинской помощью обратилась 52-летняя женщина, которая подверглась острой реакции на стресс», – уточнили правоохранители.

Также в прокуратуре напомнили: россияне атаковали почтовый терминал в пригороде. Кроме помещения, повреждено авто. Предварительно, враг выпустил БпЛА типа «Герань-2».

08:58

В результате обстрелов Харькова, а также 19 населенных пунктов области пострадали 13 людей, в том числе – четверо детей

«В с. Млинки Шевченковской громады пострадали пять человек, в том числе четверо детей; в г. Богодухов подверглись острой реакции на стресс женщины 32 и 61 лет и 66-летний мужчина; на дороге возле с. Сковородиновка Золочевской громады погибла 54-летняя женщина, пострадал 54-летний мужчина; на трассе возле с. Губаровка Богодуховской громады пострадал 40-летний мужчина; в с. Рядовое Солоницевской громады испытало острую реакцию на стресс 60-летняя женщина; в с. Березовка Шевченковской громады пострадал 56-летний мужчина, в с. Гавриловка Барвенковской громады пострадал 44-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

07:20

Сегодня утром россияне атаковали многоэтажку в Харькове

Как оказалось, россияне выпустили БпЛА типа «Молния» по Киевскому району. Удар пришелся по многоэтажному дому, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Попадание между двумя верхними этажами дома. Выбиты окна», – написал городской голова.

Информации о пострадавших нет.

Отметим, ночь в Харькове и области была неспокойная – тревогу объявляли шесть раз. После полуночи «покраснела» вся Украина – взлетел МиГ-31К, сообщили в Воздушных силах ВСУ. После трех ночи на Харьковщину полетели КАБы, а под утро – регион начали атаковать беспилотники. В течение следующих нескольких часов россияне атаковали авиабомбами и беспилотниками. По состоянию на 07:10 в Харькове и области – без угроз.