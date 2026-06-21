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Где СОУ отбивают штурм врага: данные Генштаба на 16:00

Украина 16:30   21.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Где СОУ отбивают штурм врага: данные Генштаба на 16:00

По состоянию на 16:00 в Харьковской области продолжается одно боестолкновение на севере от областного центра, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики четыре раза пытались прорвать оборону в направлении Избицкого и в районах населенных пунктов Старица и Волчанск. Один бой продолжается.

На Купянском направлении украинские защитники отбили один штурм врага. Россияне пытались прорваться в направлении Куриловки.

«С начала суток агрессор 66 раз атаковал позиции сил обороны. Продолжаются артиллерийские обстрелы пограничных районов», – добавили в Генштабе.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2026 в 16:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 16:00 в Харьковской области продолжается одно боестолкновение на севере от областного центра, пишут в Генштабе ВСУ.".